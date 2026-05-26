3回ソフトバンク1死一、二塁、栗原が中越えに3ランを放つ＝東京ドームソフトバンクが一発攻勢で優位に進めて4連勝。三回に正木のソロ、栗原の3ラン、山本恵のソロと3本塁打で5点を先行し、四回にも2点を追加した。大津は7回を1失点で5勝目。巨人は則本が7失点と崩れ、5連敗となった。