政府のインテリジェンス（情報収集、分析）の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法案は２６日、参院内閣委員会で採決が行われ、与党と国民民主党、公明党、参政党の賛成多数で可決された。２７日の参院本会議で可決、成立する見通しだ。衆院で中道改革連合は賛成したが、立憲民主党は共産党などと反対した。高市首相は採決に先立って行われた質疑で、「司令塔機能の強化は改革の第一歩だ。残された課題への取り組みを不断に