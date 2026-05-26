◇交流戦阪神0―4日本ハム（2026年5月26日甲子園）阪神は日本ハムに完敗し交流戦黒星スタート。連勝も5でストップした。先発・西勇は序盤から快調にアウトを重ねるも、6回1死からレイエスにバックスクリーンに飛び込む先制ソロを被弾。7回には救援陣が崩れて3点を追加された。打線は日本ハムの先発・伊藤の前に沈黙。プロ初の2番でスタメン出場したドラフト1位の立石も初昇格から6試合目にして初めて無安打。9回に森下