「広島１−３ロッテ」（２６日、マツダスタジアム）広島が痛恨の逆転負けで交流戦の開幕戦を落とした。１点リードの八回にハーンがマウンドへ。試合前まで防御率０・５０と抜群の安定感を誇っていた左腕だったが、１死から西川に左中間への二塁打を浴びると、続く山口に右前適時打を許し、同点とされた。なおも２死二、三塁のピンチで代打・ソトの打ち上げた打球は一塁後方へ。これを一塁・モンテロ、二塁・菊池、右翼・名