俳優尾美としのり（60）が26日、都内で行われた「第2回鬼平犯科帳祭」にサプライズ登場した。約800人のファンの歓声と拍手を受け、ステージ上で主演の松本幸四郎（53）と笑顔で握手を交わした。7月10日からTOHOシネマズ日比谷ほかにて全国ロードショーとなる特別先行版「鬼平犯科帳本所の銕（てつ）／密告」から、尾美が密偵・相模の彦十役を演じることが発表された。相模の彦十役は、2024年11月に亡くなった火野正平さん（享年7