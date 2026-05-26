物価上昇や働き方の変化を背景に、「できるだけ早く会社を辞めたい」と考える人が増えています。近年は、資産運用しながら生活費を取り崩す「FIRE（経済的自立と早期退職）」という考え方も広まりました。 その中で有名なのが、資産を毎年4％ずつ取り崩す「4％ルール」です。では、45歳で資産3000万円あれば、本当に早期退職は可能なのでしょうか。数字をもとに、現実的な生活水準や注意点を整理します。 資