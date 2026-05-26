◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）＝５月２６日、美浦トレセンカンナＳ快勝後に右膝の骨折が判明して休養していたウチュウノセカイ（牡３歳、美浦・青木孝文厩舎、父タワーオブロンドン）が、復帰戦を迎える。追い切り前日は坂路を６４秒７―１６秒４で駆け上がった。入厩からの約１か月半、入念に調整が進められ、２０日のＷコースでは、原優介騎手が２週連続で騎乗。大きく先行したミスター