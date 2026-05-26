今回、Ray WEB編集部は、結婚式の準備中に起こった事件について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公が電話をかけた、まさかの相手とは...？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【最後にスカッと！】半年後に結婚式を控えている主人公。しかし、彼の衝撃行動に激怒して“まさかの事態”に...！