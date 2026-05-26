◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ１―７オリックス（２６日・横浜）オリックスが７得点の快勝で、５年ぶり交流戦優勝へ白星スタートを決めた。連敗を２でストップ。岸田監督は「九里さまさまの、本当に試合になりました。おととい、リリーフがまたいでまたいでというところで。本当に九里が休ませてくれました」と、８回１失点でチーム最多タイの５勝目を挙げた「鉄腕アレン」に脱帽した。８回を終えた時点で、九里