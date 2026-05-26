◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神０―４日本ハム（２６日・甲子園）阪神が今季３度目の完封負けを喫し、同最長の連勝は「５」でストップした。先発の西勇が６回５安打１失点で今季初黒星。０―０の６回１死から、レイエスにバックスクリーンへ先制ソロを献上した。「交流戦のスタートで明日へも中継ぎ陣へもいいバトンを渡せるようにとにかく丁寧に投げていくことができました。１点は失ってしまいましたが、自分の役割