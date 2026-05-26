◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―日本ハム（２６日・甲子園）阪神のドラフト１位・立石正広内野手のデビューからの連続試合安打は５で止まった。日本ハムのエース・伊藤の前に中飛、遊ゴロ、空振り三振、見逃し三振の４打数無安打に終わった立石はプロ初打席となった１９日の中日戦（倉敷戦）の２回先頭で金丸の初球を中前安打。そこからＨランプをともし続け、２４日の巨人戦（東京Ｄ）の５回には、プロ１号となる２