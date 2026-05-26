◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神０―４日本ハム（２６日・甲子園）日本ハムは阪神を下し、連敗を３でストップ。新庄剛志監督は、就任５年目６１７試合目で、監督通算３００勝（３０２敗１５分け）を達成した。球団最多６８４勝の栗山ＣＢＯ以来、球団７人目の快挙となった。現役監督では最多の勝利数を更新した。０―０の６回１死、レイエスが西勇からバックスクリーンに飛び込む、２試合連続の９号ソロを放ち先制。「