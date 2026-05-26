岩手競馬所属の小林俊彦調教師（６１）は２６日、盛岡競馬１０Ｒに管理するフクチャンサクラを出走させ１着。２０１５年４月の初出走以来、４０１８戦目で地方競馬通算５００勝を達成した。主な管理馬は２０１９年の不来方賞を勝ったヤマショウブラックなど。小林俊彦調教師「調教師になってから１０年になりますが、毎日やらなくてはならない事がたくさんあって、１日１日が凄く速く感じる。本当にあっという間に来たな…とい