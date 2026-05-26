◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人３―８ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人のドラフト２位・田和廉投手が３―８の９回から登板。初対戦のソフトバンク打線を３者凡退に抑えた。まずは周東を中飛に打ち取って１アウト。続く近藤を二塁・吉川の好守もあり二ゴロとすると、最後は栗原を遊飛に仕留めテンポ良く切り抜けた。田和はこれでリーグ単独トップの２１登板目となった。