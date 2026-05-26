◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク８―３巨人（２６日・東京ドーム）ソフトバンクが交流戦の初戦に圧勝して、２年連続１０度目の交流戦Ｖへ好スタートを切った。３回１死から正木の２号ソロで先制すると、連続四球の後、４番・栗原が１３号３ラン。続く山本恵も１号ソロを右翼ポール際に運び、１９年７月２３日のロッテ戦（ヤフオクドーム）以来の１イニング３発で一挙５得点。４回にも２点を奪い、巨人を突き放