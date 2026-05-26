今回、Ray WEB編集部は、結婚式の準備中に起こった事件について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞半年後に結婚式を控えている主人公だが、準備を全く手伝わない彼氏にうんざり。すると、彼が共通口座から遊びのためにお金を引き出していたことが発覚して...激怒した主人公はまさかの行動を！？」原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖私