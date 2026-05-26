大相撲の二所ノ関部屋が６月２１日に交流合宿を茨城・大洗町総合運動公園で行うことが決まった。同部屋は茨城・阿見町に構えており二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）が師匠を務め、横綱・大の里、十両・白熊らが在籍している。大相撲フェスティバルとして力士による公開稽古を間近で体感でき、さらにトークショーや相撲甚句などのステージ企画も充実する。人気力士との交流やファンサービス二所ノ関部屋の力士による撮影、握手