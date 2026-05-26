人気キャラクター『ちいかわ』とリポビタンのコラボ企画「いっしょにがんばろう！ファイトイッパーツ！キャンペーン」が6月1日（月）より開催される。＞＞＞オリジナルグッズをチェック！（写真5点）『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。