◇パ・リーグ日本ハム4―0阪神（2026年5月26日甲子園）セ・パ交流戦が開幕し、ナイターで6試合が行われた。パ・リーグ4位で交流戦に突入した日本ハムはセ・リーグ1位の阪神と甲子園で対戦。先発の伊藤大海投手（28）が9回、130球を投げ7安打の今季初完封で6勝目を挙げた。新庄剛志監督（54）に監督通算300勝の節目の勝利をプレゼントした。エースが快投を演じた。4回に安打と味方の失策で1死一、二塁のピンチを背負った