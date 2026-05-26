暑さが本格的になるこれからの季節、ひんやり爽やかなドリンクや夏らしい麺メニューが恋しくなりますよね。台湾カフェ・春水堂から、2026年6月2日（火）より夏限定の「スイカドリンク」と「台湾冷麺」が登場します♡昨年大好評だったスイカシリーズに加え、毎年人気の冷麺や新作の麻辣湯もラインアップ。台湾気分を楽しみながら、涼やかな夏のご褒美時間を満喫してみませんか。 ジューシーなスイカ