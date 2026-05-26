「広島１−３ロッテ」（２６日、マツダスタジアム）ロッテが終盤に逆転。交流戦白星発進を決め借金を３とした。１点を追う八回、広島２番手・ハーンを攻略。１死から西川が左中間二塁打で出塁。４試合連続本塁打中と絶好調の４番・山口が右前同点適時打を放った。さらに敵失などで２死二、三塁から代打ソトが右前に落ちるラッキーな２点決勝二塁打を放った。それまでは広島先発・床田の前に好機を生かせなかった。五回は１