握手するシンガポールのバラクリシュナン外相（左）と北朝鮮の崔善姫外相＝26日、平壌（共同）【平壌、北京共同】シンガポールのバラクリシュナン外相が26日、北朝鮮の平壌に到着し、崔善姫外相と会談した。詳しい議題は不明だが、両国関係を強化する方針を確認したとみられる。韓国メディアによると、バラクリシュナン氏は28日に韓国の趙顕外相ともソウルで会談する予定。韓国側は北朝鮮の意向を間接的に探り、関係改善につなげ