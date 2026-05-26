◇交流戦楽天0ー1中日（2026年5月26日バンテリンD）楽天・荘司康誠投手（25）が7回6安打1失点の好投も5敗目。2回先頭の細川にスプリットを左翼席へ運ばれ、「ちょっと引っかかっちゃった。完全にコントロールミスです」と唯一の失点を悔やんだ。三木監督も「ピンチをつくってもしっかりと次の点をやらないでいいピッチングだった」と称えたが、打線が中日先発のマラーに8回5安打に封じられ、今季7度目の零敗。交流戦黒星