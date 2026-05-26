防衛省は26日、中国海軍の空母「遼寧」が、沖ノ鳥島（東京都）の南西の太平洋上を航行し、26日に艦載の戦闘機やヘリコプターが発着艦したことを確認したと発表した。「遼寧」は25日、中国海軍のミサイル駆逐艦2隻、フリゲート1隻、高速戦闘支援艦1隻と、沖ノ鳥島の南西海域を航行しているのが確認されている。海上自衛隊の護衛艦が、警戒監視・情報収集を行った。