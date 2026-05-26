義実家とのやりとりを旦那さんから丸投げされているママはいますか？孫の様子を伝えるのも、帰省の予定を組むのもママという家庭もあるのではないでしょうか。「どうして私が橋渡しを？」とモヤモヤを抱いているママもいるかもしれません。『なんで旦那って嫁抜きで親と関われないのだろうね。うちの旦那、私抜きで実家に帰らない。私も入っているグループLINEでないと、親にLINEしない』本来であれば、旦那さんと義両親は実の親