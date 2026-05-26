私はナミ（24）。彼氏のソウマ（24）は「両親と話がしたい」と実家に来てくれました。ソウマと両親や祖母との話し合いの中で、だんだんと私は理解してきました。私はずっと愛されていなかったのです。両親にとって「自分たちの娘が教員になること」は、自分たちの子育てや人生が正しかったのだと証明されること。私はそのための存在だったのだということを。そして教員を辞めた私は、両親たちにとって「失敗作」だったのです……。