◇交流戦巨人3―8ソフトバンク（2026年5月26日東京D）巨人は26日、セ・パ交流戦初戦となったソフトバンク戦（東京D）に大量8失点で敗れ、今季最長7連勝のあとで今季初の5連敗。貯金が1に減った。巨人の5連敗は昨年5月31日から6月6日以来、約1年ぶり。交流戦開幕前夜に阿部慎之助監督（47）が18歳長女に対する暴行の疑いで逮捕、その後釈放され、当日午前に辞任という激震のなかで迎えた初戦。阿部前監督にとっては安田