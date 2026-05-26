◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク8-3巨人(26日、東京ドーム)巨人はソフトバンクに敗れ、交流戦黒星スタートとなりました。昨季交流戦6勝11敗1分で11位だった巨人。交流戦開幕戦は、この日の阿部慎之助監督の辞任を受けて、橋上監督代行が指揮をとります。今季初勝利を目指して先発マウンドに上がった則本昂大投手は、0-0の3回、1番の正木智也選手に先制ソロを献上。さらに2者連続四球で1、2塁のピンチを招くと、4番の栗原陵矢