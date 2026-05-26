8回ロッテ2死二、三塁、代打ソトが右翼に2点二塁打を放つ＝マツダロッテが逆転勝ち。0―1の八回に山口の適時打で同点、ソトの2点二塁打で勝ち越した。2番手の八木がチームトップの5勝目。広島は一回に大盛のソロで先制し、床田も好投したが、守備の乱れも響き、ハーンが初黒星を喫した。