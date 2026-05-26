◇交流戦広島1―3ロッテ（2026年5月26日マツダ）広島は守備のミスも絡み、終盤8回に3失点し逆転負けを喫した。先発・床田が7回無失点で降板し、1―0の8回から継投に入ったが、裏目に出た。2番手・ハーンが1死二塁から山口に右前適時打を浴びて同点とされると、続く佐藤の一塁へのゴロを一塁手・モンテロが二塁へ悪送球。ハーンは続く代打・岡を空振り三振に斬り、2死一、二塁までこぎつけたが、ソトへの3球目が暴投と