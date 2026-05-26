【その他の画像・動画等を元記事で観る】結成10周年の節目を迎えたAfter the Rain（そらる×まふまふ）が、2026年9月16日にニューアルバム『春夏秋冬』をリリースすることが決定。2023年に発売した「アイムユアヒーロー」以来、約３年ぶりの新作となる。4作目となるフルアルバム『春夏秋冬』は、収録曲の10曲以上が本作の為に書き下ろされた渾身の一作となる。先日配信リリースされた新曲「ジェミニ」が5月の“ふたご座(Gemini)”