SNS型の投資詐欺で、鹿児島県内の60代男性が現金およそ2500万円を騙し取られました。 県警によりますと、県内に住む60代の男性は今年1月、スマートフォンで投資や資産運用に関する投稿を見つけ、投資のLINEグループに参加しました。 男性は投資サイトを紹介され、「カスタマーサポート」を名乗る人物が指定する個人や法人名義の口座に、今年1月下旬から3月下旬までの間に、現金あわせておよそ2500万円