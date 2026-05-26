強盗に入る目的で準備したなどとして鹿児島県警に逮捕・送検された神奈川県の19歳の男子専門学生について、鹿児島地検が処分していたことが分かりました。地検は処分の内容を明らかにしていません。 神奈川県の男子専門学生（19）は、今年1月に佐賀県内の住宅に強盗に入るため準備したなどとして、20代から40代の男性4人とともに鹿児島県警に逮捕・送検されていました。鹿児島地検は今月22日、男性4人について不起訴処分としてい