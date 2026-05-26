いま、低価格帯エアコンの駆け込み需要が増えています。なぜなのか？鹿児島市の家電量販店を取材しました。 「エアコンの2027年問題」。これは、2027年度から家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、省エネ基準を満たさない低価格のエアコン製造が終了。平均で20万円を超えるほど、エアコン全体の価格が上がると予想されています。 この問題について街の人は？ 「はじめて聞いた。（エアコンが）ないと生活してい