鹿児島県本土は26日、雨やくもりの天気でしたが、鹿屋市ではアジサイが見ごろを迎えています。 山あいの斜面を彩る色とりどりのアジサイ。鹿屋市天神町にある「いこいの里園」です。およそ30種類・4000株以上のアジサイが植えられていて、現在、見ごろを迎えています。 園内では小道を散策しながら間近にアジサイを楽しむことができるほか、展望台からは錦江湾も見ることができ、アジサイとのコラボレーションを楽しめま