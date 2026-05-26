【雨雲は東へ移動】 ２８日（木）には梅雨前線を伴った低気圧が本州の南岸を進みそうです。 鹿児島で線状降水帯の発生が予測されるなど、前線の活動は活発です。 雨シミュレーション２７日（水）～２８日（木） ２７日（水）は雨の降る範囲は狭く、にわか雨程度ですが、２８日（木）は本降りの雨になりそうです。太平洋側でまとまった雨になるでしょう。 関東甲信地方 各都市の週間予報（２７日（水）～