イタリアと日本が国交を結んで今年で160年。鹿児島市はナポリ市と姉妹都市でもあります。鹿児島市立美術館では、イタリアゆかりの所蔵品を展示する企画展が始まりました。 「イタリアと鹿児島美術をめぐるつながり」は、鹿児島市立美術館が所蔵するイタリアゆかりの絵画や彫刻作品30点が展示されています。 こちらは1890年頃に描かれた「上野東照宮図」。 日本で最初の美術教育機関「工部美術学校」でイタリア人画家から学ん
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