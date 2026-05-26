【モデルプレス＝2026/05/26】女優の吉高由里子が5月26日、都内にて行われた映画「黒牢城」（6月19日公開）のジャパンプレミアに出席。勘違いするお茶目な姿を披露し、会場を和ませる場面があった。【写真】37歳大河主演女優、淡いピンクのドレス姿披露◆吉高由里子、歓声におちゃめに対応淡いピンク色のドレスを身にまとい登場した吉高。MCに挨拶を求められると、観客から「お由里〜」と吉高を呼ぶ声が沸き「嬉しい〜嬉しいよ！」