【モデルプレス＝2026/05/26】Netflixでは、映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』を2026年8月8日に世界配信決定。お笑いコンビのラランド・サーヤが主演声優を務める。あわせて、メインビジュアルと第1弾予告が解禁された。【写真】30歳女性芸人Netflix映画で主演声優抜擢◆「THE RIBBON HERO リボンヒーロー」、手塚治虫氏「リボンの騎士」が原案手塚治虫が描いた名作漫画「リボンの騎士」を原案とするNetflix映画「THE RIBBON