乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。5月21日（木）の放送では、この日におこなわれた「乃木坂46『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』」をもって乃木坂46を卒業した梅澤美波さんのソロ曲「もう一つの太陽」について語りました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「この『乃木坂LOCKS!』が放送される日の卒コンで卒業した、梅澤美波先生