ドル円１５９．１５近辺、ユーロドル１．１６４０近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は159.15近辺、ユーロドルは1.1640近辺での推移。いずれもドル高の動きは一巡しており、三連休明けのＮＹ勢の参加待ちとなっている。 この後に発表される経済指標は、ハンガリー中銀政策金利（5月）、米FHFA住宅価格指数（3月および 第1四半期）、米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3