21:00 ハンガリー中銀政策金利（5月） 予想6.25%前回6.25%（政策金利) 21:30 ヴィンセント加中銀副総裁、経済および労働市場について講演 22:00 米住宅価格指数（3月） 予想0.1%前回0.0%（前月比) 米住宅価格指数（2026年 第1四半期） 予想N/A前回0.8%（前期比) 米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月） 予想1.0%前回0.9%（前年比) 22:00 スレイペン・