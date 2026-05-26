◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―西武（２６日・神宮）ヤクルト・モンテル外野手が起死回生のプロ初本塁打を放った。７回、サンタナの代走で途中出場すると１点を追う９回２死、左翼席にプロ初本塁打を放った。昨季、西武から戦力外通告を受け、ヤクルトへ加入も育成契約。交流戦直前に支配下登録されたばかりだった。神宮での初打席、初スイングでの一発に「チャンスをいただいたので絶対に結果を出したかった。