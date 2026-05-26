◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人が８回にトレイ・キャベッジ外野手の適時打などで２点を返した。１―８の８回。この回の先頭・ダルベックが左前安打、続く５番・大城が中越えのフェンス直撃となる二塁打を放って無死二、三塁。６番・キャベッジが左前適時打を放って１点を返した。ダルベック、大城はともに３安打猛打賞。その後、代打・坂本の犠飛でさらに１点を追加し、５点