ボートレース住之江の5日間シリーズ「アクアコンシェルジュカップ」は4日目を終えた。中井俊祐（45＝大阪）は準優9Rを3コースから捲り差し1着。2着には“唯一の弟子”である伊藤が続いた。師弟ワンツー。「両方とも優勝戦に乗れて良かった」と中井は相好を崩した。住之江は17年1月の王将戦以来、通算3回目の優出。さあ、地元初Vにチャレンジだ。「前期は焦って失敗したので今期は心にゆとりを持って戦いたい」と心境を語った