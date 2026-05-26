ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（29＝クラレ）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、現在の拠点について語った。トークテーマは「住まいのトラブル110番。高梨は海外を転戦するという競技の性質上、家を空けることが多いという。「長期で家を空けることが多いので、大掃除してから出て行く」。日本にいる期間は「だいたい日本に2カ月いるかどうか」と打ち明け、スタジオ