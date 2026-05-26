ロンドン五輪柔道女子金メダリストの松本薫さん（38）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、自宅でのハプニングを打ち明けた。トークテーマは「住まいのトラブル110番」。松本は「（東京の）多摩の方に住んでいるんですけど」と明かし、自然に囲まれているがゆえの悩みがあるという。「タヌキが出るんですね。バルコニーがあって、タヌキが入って来ちゃうんですよ。バルコニーでケン