歌舞伎俳優の松本幸四郎（５３）が２６日、東京・浅草公会堂で行われた自身が主演する時代劇ドラマ「鬼平犯科帳」のファンイベントに出席。最新作のキャストとして、俳優・尾美としのり（６０）の出演もサプライズ発表された。尾美は二代目・中村吉右衛門さんが主演を務めたシリーズに続く「鬼平犯科帳」への出演。オファーの際には「（視聴者に）すごく邪魔な感情が入ってしまうのが怖い」と心境を明かし、さらに２４年に亡く