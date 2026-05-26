秘めごとが、メジャー1stミニアルバム『くろいもり』より4月26日に先行配信した「リンネ」のMVを本日21時に公開。あわせて同アルバムのジャケットイラストをを公開した。 （関連：【映像あり】秘めごと、メジャー1stミニアルバム『くろいもり』収録「リンネ」MV） 秘めごとは、同ミニアルバムで、バンダイナムコミュージックライブ内の音楽レーベル MoooD Recordsよりメジャーデビュー