山形県内でも多数の特殊詐欺被害が発生する中、新たな手口による詐欺が確認されました。 被害届などを送りつけ、記入欄に情報を記載させ郵送させようとするもので、ニセ警察詐欺の前兆とみられています。 ■新たな手口を詳しく 警察によりますと、今月２１日、米沢市に住む５０代の女性の家に、日本郵政の職員を名乗る男から電話がありました。（「０３」から始まる電話番号） 女性は男から「あなたのマイナンバーカ